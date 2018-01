Blair é criticado por esconder informação sobre Iraque Parlamentares e a mídia atacaram nesta sexta-feira o primeiro-ministro britânico Tony Blair por não ter tornado público uma advertência que recebeu do Comitê Conjunto de Inteligência dizendo que a derrubada de Saddam Hussein poderia aumentar o terrorismo. Os parlamentares colocaram em dúvida a razão do premier em levar o país à guerra uma vez que o serviço de inteligência dissera que o sucesso na guerra poderia ter efeito contrário ao desejado. "Antes da guerra do Iraque, os liberais democratas advertiram que uma ação militar unilateral contra o Iraque poderia inspirar ainda mais terrorismo. Chefes da inteligência deram exatamente o mesmo aviso privadamente, e ainda assim Tony Blair os desconsiderou", disse o parlamentar Charles Kennedy. O líder conservador Iain Duncan Smith exigiu de Blair uma explicação sobre os motivos de lançar a Grã-Bretanha na guerra contra o Iraque. Defensor da ação militar no pré-guerra, disse que "Tony Blair tinha o direito de tomar aquela decisão, mas levando em conta a preocupação pública sobre a controvérsia do dossiê de setembro sobre as armas iraquianas, ele deve agora explicar porque tomou a decisão. O país tem o direito de saber".