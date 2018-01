Blair e Howard querem Iraque governado pelos iraquianos Os primeiros-ministros Tony Blair, da Grã-Bretanha, e John Howard, da Austrália, manifestaram-se nesta quarta-feira a favor de um "Iraque estável e próspero, governado pelos iraquianos". Os dois chefes de governo, que integraram, com os Estados Unidos, a coalizão que ocupou aquele país e depôs o presidente Saddam Hussein, se reuniram em Londres para debater a situação iraquiana do pós-guerra. Blair aproveitou para dirigir um apelo a França e Alemanha (que condenaram a invasão) para "superar o passado" e cooperar para que se adotem decisões no âmbito das Nações Unidas para a reconstrução do Iraque. Veja o especial :