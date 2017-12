Blair e Mubarak discutem conflito palestino-israelense O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, reuniu-se neste sábado, após sua chegada ao Cairo, com o presidente egípcio, Hosni Mubarak, em um encontro no qual os dois abordaram a situação no Oriente Médio, entre outros assuntos, informou a agência oficial de notícias "Mena". O conflito entre palestinos e israelenses e a reativação do processo de paz foi o eixo da reunião, na qual os dois líderes também trataram da crise libanesa, da situação de segurança no Iraque e do conflito da região sudanesa de Darfur, segundo a fonte. Mubarak e Blair falaram também das relações bilaterais e das medidas para impulsionar a cooperação econômica e os investimentos nos dois países. A visita de Blair ao Egito, depois de passar pela Turquia, ocorre em meio a uma viagem pela região do Oriente Médio e que o levará a Israel e aos territórios palestinos. Em Ancara, Blair chegou a um acordo com o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan de colaboração para encontrar uma solução para o conflito do Oriente Médio, que, segundo o primeiro-ministro do Reino Unido, "é o mais importante para o bem da região e do mundo".