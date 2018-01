Blair é o premier britânico mais impopular desde 1968 Tony Blair é o primeiro-ministro britânico mais impopular de todos os tempos, segundo uma pesquisa publicada nesta quarta-feira no jornal The Daily Telegraph, depois da derrota dos trabalhistas nas eleições municipais da Inglaterra. A pesquisa realizada pela empresa YouGov a pedido do Telegraph afirma que só 26% dos britânicos se mostraram satisfeitos com o trabalho de Blair. A impopularidade de Blair supera os 27% de aprovação do premier Harold Wilson em 1968 depois da desvalorização da libra. Cinco meses depois de chegar ao poder, em maio de 1997, os índices de aprovação do ministro eram de 83%. Segundo a pesquisa, os trabalhistas obtiveram 31% de apoio, diante de 35% na sondagem feita em abril. Os conservadores subiram quatro pontos e atualmente tem 37% de aprovação. O Partido Liberal Democrata se manteve em 17%. O YouGov entrevistou 1.910 adultos em todo o país entre 8 e 9 de maio, depois das eleições municipais realizadas no dia 4 na Inglaterra, na qual os trabalhistas sofreram um sério revés ao perder 238 vereadores e 18 prefeituras. o Partido Conservador (Tories), de oposição, foi o grande vitorioso obtendo cerca de 40% dos votos e aumentando em 12 o número de conselhos, ou distritos, sob seu comando. Foi a melhor performance dos Tories em eleições locais desde 1992.