Blair e Putin discutem Oriente e aproximação com OTAN O presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, conversaram pelo telefone nesta sexta-feira para discutir a crise no Oriente Médio e esfoços para estreitar a colaboração entre a Rússia e o Ocidente. Putin e Blair centraram "atenção especial à situação no Oriente Médio e discutiram meios para encerrar o confronto entre israelenses e palestinos o mais rápido possível", disse o Kremlin em nota. Os dois líderes falaram ainda sobre esforços para estreitar as relações entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e a introdução de uma estabilidade estratégica, diz a nota.