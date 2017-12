Blair e Schroeder prometem manter rumo, apesar de derrota Apesar da humilhante derrota de seus partidos nas eleições regionais e européias de domingo, tanto o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, quanto o chanceler alemão, Gerhard Schroeder, anunciaram a manutenção das linhas políticas atuais, interna e externa. "Não sou surdo à voz do eleitorado, mas creio que agimos corretamente ao empreender uma ação militar para derrubar Saddam Hussein", disse Blair em sua primeira entrevista depois das eleições, referindo-se a uma das causas do péssimo desempenho eleitoral de seu Partido Trabalhista. "Com o tempo nossa decisão será vista como a apropriada", acrescentou. Ele comentou a vitória, para o Parlamento Europeu, do até então desconhecido Partido da Independência do Reino Unido, que exige a saída da Grã-Bretanha da União Européia. "Não vamos marginalizar o Reino Unido da Europa. Seria uma grande estupidez da nossa parte, em pleno início do século 21, sair da maior aliança política do mundo e do maior mercado econômico que existe perto de nossas fronteiras." Por sua vez, Schroeder, também discursando pela primeira vez depois da derrota social-democrata nas eleições locais e européias, assegurou que não vai mexer em sua atual política econômica. "Vamos prosseguir nosso programa de reformas econômicas e sociais até 2006 (quando termina o mandato)", reafirmou.