Blair e Villepin marcam encontro em Downing Street O primeiro-ministro britânico Tony Blair se encontrará nesta quarta-feira com o premier francês, Dominique de Villepin, para um jantar informal, informou um porta-voz da residência oficial de Blair em Downing Street. Os ministros devem discutir a União Européia e questões de "reformas internas", disse o porta-voz, sob condição de anonimato. Blair e Villepin enfrentaram recentemente desafios em seus países. Blair, que disse que não irá concorrer nas próximas eleições britânicas, em 2009, enfrenta pressões para que anuncie quando deixará o cargo. Seu mandato pelo partido Trabalhista foi abalado por escândalos recentes e pela queda de popularidade, a menor em 14 anos. Na França, Villepin esteve ocupado administrando os pedidos para que renunciasse e as acusações de seu envolvimento em uma investigação sobre um esquema de corrupção envolvendo o ministro do Interior, Nicholas Sarkozy, seu principal rival para a candidatura presidencial em 2007. Dois juízes estão tentando determinar quem alegou falsamente que Sarkozy, juntamente com empresários e agentes secretos, manteve contas no banco Clearstream, em Luxemburgo, com dinheiro de propinas de uma venda de fragatas francesas para Taiwan em 1991. Villepin é um dos principais suspeitos.