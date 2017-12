Blair encontra-se com Schroeder O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, se reuniu com o chanceler alemão, Gerhard Schroeder. Eles discutiram a construção de uma aliança internacional para empreender uma guerra contra o terrorismo global. Os dois líderes farão uma declaração às 14h30 (de Brasília). Após o encontro com Schroeder, Blair viaja para Paris para conversar com o presidente francês, Jacques Chirac.