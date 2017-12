Blair enviará novos soldados ao Afeganistão, diz <i>Guardian</i> O Reino Unido enviará mais mil soldados nos próximos dias para aumentar suas tropas no Afeganistão com o objetivo de enfrentar o Taleban, segundo uma reportagem do jornal britânico The Guardian publicada nesta sexta-feira, 22. O anúncio ocorre em menos de uma semana depois de o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, anunciar que vai retirar 1.600 soldados do Iraque nos próximos meses. Segundo o Guardian, o envio será feito por conta do recente anúncio da Otan em renovar suas tropas no Afeganistão e também pelo fato de o presidente americano, George W. Bush, pretender enviar mais dinheiro à região. Além disso, a Otan pretende intensificar a luta contra o Taleban, que se fortaleceu nos últimos meses, de acordo com o Guardian. O ministro da Defesa britânico, Des Browne, deve pedir ao Parlamento na próxima segunda-feira, 26, que reúna parlamentares para estudar detalhes sobre o envio de militares. O porta-voz do Ministério da Defesa não quis comentar a reportagem do Guardian, mas afirmou que as tropas que ficam no Afeganistão são constantemente renovadas, de acordo com a necessidade dos comandantes. "Se qualquer mudança for feita, será anunciada ao Parlamento", disse. O Reino Unido conta com mais de 5 mil soldados no Afeganistão, concentrados no sul da província de Helmand. Ao todo, a Otan conta com cerca de 35 mil homens na região. Desde o início das operações na região, em novembro de 2001, 48 soldados britânicos morreram no Afeganistão.