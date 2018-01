Blair escreve carta aberta ao povo iraquiano O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, reafirmou hoje que o principal objetivo da Grã-Bretanha é o de restabelecer um governo iraquiano de pós-guerra liderado por iraquianos e destacou que as tropas britânicas não permanecerão no Iraque um dia além do necessário. Blair expressou hoje, em uma carta aberta que será enviada ao povo iraquiano, que o Iraque, depois de uma eventual derrota do regime de Saddam Hussein, será governado "por e para o povo iraquiano". "O Iraque do pós-guerra será governado pelos próprios iraquiano, não pelos britânicos nem pelos americanos", afirma o premier em sua carta. "Tão logo o regime de Saddam Hussein caia começaremos o trabalho de reconstrução para levantar um novo Iraque, livre e unido". Para Blair, o Iraque do pós-guerra será "próspero e pacífico e será governado por e para o povo iraquiano, não pelos americanos, nem pelos britânicos, nem pela ONU". O premier garantiu também que todo o dinheiro proveniente do petróleo iraquiano "será destinado inteiramente para a reconstrução da prosperidade dos iraquianos e de suas famílias". Segundo a secretaria de comunicação do premier britânico em Londres, a carta será distribuída pelo correio eletrônico e publicada em sites iraquianos da Internet. Serão reproduzidas cerca de 60.000 cópias por dia da mensagem. Veja o especial :