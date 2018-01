Blair estava bem informado sobre o Iraque, diz secretário O secretário (ministro) da Defesa do Reino Unido, Geoff Hoon, repudiou a idéia de que o primeiro-ministro Tony Blair não estivesse bem informado sobre os detalhes de importantes relatórios dos serviços de espionagem durante a escalada que levou à guerra no Iraque. Na quarta-feira, o premier havia dito que, quando pediu autorização ao Paralmento para atacar o Iraque, em março de 2003, ignorava que a suposta capacidade iraquiana de ativar armas de destruição em massa em 45 minutos se referia apenas a armas para o campo de batalha, e não a mísseis de longa distância. Hoon foi questionado duramente sobre o Iraque em duas frentes nesta quinta-feira - perante o Comitê de Defesa da Câmara dos Comuns e, depois, numa reunião com parentes de seis militares britânicos linchados no Iraque em junho. As famílias dizem que os militares foram abandonados, sem apoio, num local perigoso.