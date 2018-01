Blair fala sobre transmissão de poder no Iraque O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, disse que as forças da coalizão poderão transmitir o poder ao povo iraquiano o mais rápido possível, assim que o regime de Saddam Hussein for derrubado. "Ao término de tudo isto, o Iraque não deve ser governado pelos norte-americanos nem pelos britânicos nem por nenhuma outra força estrangeira. O Iraque precisa, sim, ser governado - pela primeira vez em décadas - pelo povo iraquiano", declarou Blair na Câmara dos Comuns. "No período imediatamente posterior ao conflito, é claro que as forças de coalizão estarão por lá", acrescentou o primeiro-ministro em resposta ao líder liberal-democrata Charles Kennedy, que perguntou se o governo interino do Iraque no pós-guerra seria controlado pelos Estados Unidos ou pela Organização das Nações Unidas (ONU). A Grã-Bretanha pressiona por uma maior participação da ONU na reconstrução do Iraque. Os EUA, no entanto, parecem pouco entusiasmados com a possível participação da entidade num futuro governo interino. Os Estados Unidos destacaram uma equipe para administrar o Iraque se a guerra terminar conforme planejado e indicaram o general reformado Jay Garner para atuar como "administrador civil". Oficiais do Pentágono garantem ter a intenção de transmitir o poder a um governo interino formado por iraquianos dentro de "meses". "Entendo o motivo pelo qual as pessoas querem destacar essas diferenças entre nós os Estados Unidos", disse Blair. "Mas eu penso que a forma mais inteligente de proceder é reconhecer que o princípio básico passa pelo endosso da ONU às negociações de transição e à autoridade interina sobre o Iraque", prosseguiu o primeiro-ministro britânico. "O restante, francamente, é uma questão de parceria com a ONU que, se nos comportarmos com sensibilidade, conseguiremos alcançar com muita facilidade." Powell e os contratos O secretário de Estado americano, Colin Powell, se reunirá nesta quinta-feira com a maioria dos ministros de Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Européia (UE). A visita tratará sobre o desenvolvimento da ação militar no Iraque e "tentará começar", segundo indicações dos Estados Unidos, o diálogo do processo da reconstrução iraquiana, cuja coordenação deve ser feita pelas Nações Unidas, assim que o cessar-fogo seja anunciado. A posição de governo pela ONU é defendida pelos europeus, incluindo o Reino Unido; enquanto os norte-americanos querem gerenciar o país "sozinhos", por um tempo "determinado". Os interlocutores europeus estão prontos a escutar, declarou Emma Udwin, porta-voz do comissário europeu de Relações Exteriores, Chris Patten, acrescentando, entretanto, que ainda "é muito cedo" para que a Europa fale de "projetos concretos" para o período pós-conflito no Iraque. A voz dos quinze amanhã, reiterou hoje Emma Udwin, será a posição acordada na última Cúpula de Bruxelas, de 20 e 21 de março, sobre a necessidade de colocar a ONU como protagonista do cenário internacional, dentro do quadro de reconstrução iraquiana. "É a partir da ONU, e dentro do programa ´petróleo por alimentos´, que devem crescer os fundos", comenta uma fonte comunitária. A UE e mais os países membros declararam prontos a fornecer US$ 349,89 mihões de ajuda humanitária, de necessidades calculadas da ordem de US$ 10 bilhões. Esse total é um mínimo, "podendo ser mais caro", tendo em conta a intensidade dos combates até o momento, afirma Wally Struys, especialista em economia da defesa, porta-voz do ministério belga das Finanças. O papel-chave da ONU no processo de reconstrução é importante para a Europa, porque "somente por meio dela as empresas européias poderão vislumbrar a chance de participação nas reparações de urgência, como portos, usinas elétricas, poços de petróleo incendiados", exemplifica Struys. Eldorado petrolífero O "eldorado" iraquiano, segunda reserva mundial de petróleo depois da Arábia Saudita, arrisca ficar para as empresas norte-amercianas. Os Estados Unidos querem garantir a "reconstrução" por um tempo determinado por meio da Usaid (Agência para o Desenvolvimento Internacional dos EUA), que já atribuiu, "segundo anunciaram", comenta Struys, os primeiros contratos por um montante de US$ 900 milhões a empresas americanas de construção civil. A Usaid só escolherá empresas americanas, que poderão subcontratar empresas de outros países, "o que acabará caindo em mãos britânicas", avalia Struys. O mais inquietante, para as empresas não americanas, comenta uma fonte da Comissão Européia ligada à área econômica, é se elas conseguirão "sequer" entrar na concorrência para outros seviços, além de ajudas humanitárias e reparações de urgência, tais com o telefones móveis. Um "Plano Marshall" para o Iraque deve ser administrado por um conselho das Nações Unidas, dentro do qual estariam representados os países financiadores desse plano, proporcionalmente ao financiamento que cada um se dispuser a colocar sobre a mesa. O professor Struys acredita que essa seria a forma equilibrada, onde todos os países poderiam participar na reconstrução, hoje calculada em torno de US$ 105 bilhões, ou obter contratos com as indústrias de petróleo iraquianas. Provocado sobre o alerta de diversos especialistas de que as infra-estruturas de produção de petróleo iraquianas estão ultrapassadas e desgatadas, e por isso, os investimentos seriam mais altos do que os anunciados, Struys responde com números: o Iraque tem 74 campos petrolíferos descobertos, somente 15 em exploração e somente 125 das 526 plataformas em uso. Para dobrar a produção, calcula-se de 7 a 10 anos, com gastos que girariam em torno de US$ 15 bilhões. "Longe de ser o falso eldorado", reforça. Veja o especial :