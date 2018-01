Blair faz ameaça ao Irã sobre o caso dos militares detidos O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, avisou nesta terça-feira, 27, que os esforços para conseguir a libertação dos 15 militares britânicos detidos pela força naval iraniana podem passar a uma "fase diferente" se a diplomacia fracassar. Em declarações à rede ITV, Blair afirmou que a principal preocupação de seu governo é o bem-estar dos sete fuzileiros navais e oito marinheiros capturados na sexta-feira passada pelos iranianos no norte do Golfo Pérsico. Segundo o chefe de governo, o Reino Unido está fazendo o possível para resolver o incidente através dos canais diplomáticos. "Mas, se não funcionar, então teremos que passar para uma fase diferente", acrescentou. "No momento tentamos manter os canais diplomáticos e fazer o governo iraniano entender que eles têm que ser liberados e que não há justificação alguma para que continuem detidos", ressaltou. Perguntado sobre o significado da expressão "fase diferente", o primeiro-ministro respondeu que "será preciso ver, mas os iranianos devem entender que não podemos admitir uma situação na qual nossos homens e mulheres que estavam em águas iraquianas são detidos". O Reino Unido insiste que os 15 foram capturados pela força naval iraniana em águas iraquianas, ao norte do Golfo Pérsico. Mas o Irã afirma que eles entraram em suas águas territoriais. De acordo com as autoridades de Londres, o grupo, da tripulação da fragata Cornwall, tinha completado a inspeção de um navio mercante quando suas duas lanchas foram cercadas por navios iranianos e levadas às águas territoriais do Irã. A fragata patrulha o Golfo Pérsico para manter a segurança nas águas territoriais iraquianas e proteger suas infra-estruturas marítimas. A captura aconteceu na sexta-feira, na área do canal Shatt al-Arab, no limite entre Iraque e Irã. O controle do ponto provocou a guerra entre os dois países, entre 1980 e 1988. Houve um incidente semelhante em 2004, quando o regime iraniano manteve detidos durante três dias oito militares britânicos acusados de entrar de forma ilegal em águas do Irã, no Golfo Pérsico. Irã diz que detidos estão bem O governo do Irã informou nesta terça-feira, 27, que os 15 marinheiros britânicos detidos estão com saúde e são tratados com humanidade. "Eles estão completamente bem de saúde. Asseguramos que os marinheiros são tratados com humanidade e respeito", disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Ali Hosseini. Hosseini disse ainda que a única mulher entre os detidos tem privacidade. "Definitivamente o comportamento ético é respeitado", afirmou o porta-voz. No entanto, a localização de onde os marinheiros estão não foi divulgada e Hosseini reiterou que o caso deles ainda está sob investigação. "O caso precisa seguir alguns procedimentos", disse Hosseini. "O exagero da mídia não irá acelerar o processo." Texto ampliado às 8:18