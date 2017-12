Blair faz coro ao chamado de guerra de Bush O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, declarou hoje que a Grã-Bretanha está em guerra contra o terrorismo. "Provavelmente 200 ou 300 pessoas do Reino Unido podem ter morrido (nos ataques terroristas nos EUA)", disse Blair. "Seja qual for a implicação técnica ou legal de uma declaração de guerra, o fato é que nós estamos em guerra contra o terrorismo", insistiu o premier que passou o fim de semana no telefone, pedindo apoio a todos os líderes mundiais. Blair vai a Berlim esta semana para debater as conseqüências dos ataques terroristas com o chanceler alemão, Gerhard Schroeder, que se reunirá em seguida com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, George Robertson. O chefe do governo alemão tem encontros marcados também com o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, e com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O encontro de Shroeder com Putin é, aparentemente, o que mais interesse desperta em Londres. Isso porque a Rússia parece estar recuando de sua posição inicial, quando Putin condenou o atentado, ofereceu ajuda aos Estados Unidos e orientou o representante das Forças Armadas russas na Otan a firmar uma declaração conjunta com a aliança atlântica. Nessa declaração, a Rússia não só condenava os atentados como defendia punição exemplar dos responsáveis. Mas hoje, em Moscou, o chefe do Estado Maior russo, general Anatoly Kvashnin, classificou como "improvável" a participação do Exército russo numa ação armada de retaliação contra os eventuais autores dos devastadores ataques terroristas de terça-feira em Nova York e Washington. "Os Estados Unidos tem poder militar bastante nas mãos para realizarem a tarefa sozinhos." Simultaneamente, o ministro da Defesa russo, general Sergei Ivanov, afastava qualquer possibilidade de uma eventual ação militar da Otan contra o Afeganistão, a partir do território russo. O chanceler alemão deverá pedir uma posição mais clara de Putin que, como os Estados Unidos, inclui o saudita Osama bin Laden (principal suspeitos dos atentados em Nova York e Washington) na lista de criminosos mais procurados. Bin Laden é acusado pelos russos de treinar guerrilheiros e terroristas que atuam na Chechênia. Ele teria inclusive patrocinado o atentado a bomba que destruiu há dois anos um prédio de apartamentos em Moscou, causando dezenas de mortos e feridos.