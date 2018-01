Blair faz visita de surpresa ao Iraque O primeiro-ministro britânico Tony Blair fez uma visita de surpresa neste domingo ao Iraque. Ele está em Basra, segunda maior cidade do país, para cumprimentar as tropas britânicas e reafirmar compromisso com a ocupação e reconstrução do país, seu principal trunfo político. Ao longo do dia, deve se reunir com o comando militar e discursar para cerca de 10 mil soldados na região. O primeiro-ministro chegou ao Iraque vindo de um resort às margens do Mar Vermelho, onde passava férias com a família. Blair já esteve antes em Basra, em maio. Sua mais recente visita ao país se segue à do presidente americano George Bush - também de surpresa -, em novembro, no feriado de Ação de Graças, e à do primeiro-ministro espanhol Jose Maria Aznar, em dezembro.