Blair garante que Grã-Bretanha não está isolada O primeiro-ministro britânico Tony Blair afirmou hoje que a Grã-Bretanha não ficou isolada do resto da Europa por sua participação militar ao lado dos Estados Unidos contra o Iraque. Segundo ele, abandonar a atual aliança com Washington seria "uma loucura total". "Colocar em dúvida nosso lugar na União Européia está totalmente fora de questão", afirmou Blair ao jornal ABC de Madri. Para o premier inglês, o curso da guerra "tem sido muito positivo" até agora. Blair disse lamentar profundamente "cada uma das mortes de civis" durante o conflito, embora tenha destacado o "incrível esforço" das tropas de seu país para que as perdas sejam mínimas. Blair qualificou de "vital e valente" o papel do primeiro-ministro espanhol José María Aznar, que também está aliado aos Estados Unidos na guerra. Segundo ele, a Espanha "continuará desempenhando um papel importante e influente não só em relação ao Iraque, mas em todas as questões de modo geral". O premier britânico se disse convencido de que a ONU terá um papel importante na reconstrução do Iraque. Ele também estabeleceu para 2005 o prazo máximo para a obtenção de um acordo "justo, duradouro e negociado" para a formação de um Estado viável para o povo palestino e, ao mesmo tempo, seguro para Israel. Veja o especial :