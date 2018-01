Blair ignora acusação do novo premiê espanhol sobre Iraque O gabinete do primeiro-ministro britânico Tony Blair não irá responder às acusações do primeiro-ministro espanhol eleito domingo José Luis Rodríguez Zapatero, de que a guerra no Iraque foi construída "sobre mentiras". Segundo o porta-voz de Blair, a Grã-Bretanha espera consolidar uma forte relação de trabalho com a Espanha. "No caso da administração espanhola, há diferença de ponto de vista em relação ao Iraque, mas trata-se da mesma tradição política desse governo", disse. O governo britânico também não comentou a intenção de Zapareto de retirar as tropas espanholas do Iraque, caso a ONU não assuma a segurança do País.