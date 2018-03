Blair insiste que armas do Iraque ofereciam perigo O primeiro-ministro Tony Blair, enfrentando duas investigações sobre as alegações que fez, de que o Iraque possuía armas proibidas, insistiu que Saddam Hussein representava uma ameaça ao Oriente Médio e ao resto do mundo. Na terça-feira, dois ex-ministros acusaram o governo de Blair de ter exagerado a ameaça representada pelo arsenal de Saddam. Mas Blair afirmou, na Câmara dos Comuns, que nunca acusou o líder iraquiano de representar uma ameaça direta à Grã-Bretanha. "Saddam Hussein era uma ameaça para sua região e para o mundo em geral", alegou. "Sempre deixei claro que a questão não era se ele estava prestes a lançar um ataque imediato contra a Grã-Bretanha. A questão era se ele apresentava uma ameaça para sua região e para o mundo em geral". Blair tem resistido a pedidos por uma profunda investigação pública sobre o uso da informação de inteligência, mas duas comissões parlamentares estudam a questão, especialmente em relação a dois dossiês sobre armas iraquianas publicados pelo governo antes da guerra.