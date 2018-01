Blair nega ação contra o Iraque sem aval da ONU O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, assegurou à liderança de seu partido que a Grã-Bretanha não participará de uma ação militar com os Estados Unidos contra o Iraque antes que haja apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas, informou o jornal The Independent, em sua edição de hoje. Segundo o diário londrino, Blair teria dado tal garantia durante um encontro reservado com alguns dos principais líderes do Partido Trabalhista, enquanto que o governo do Reino Unido dá passos diplomáticos para assegurar que o Conselho de Segurança volte a trabalhar pelo envio de inspetores de armas ao Iraque. Este fato, pelo menos momentaneamente, poderia postergar eventuais decisões militares por parte dos Estados Unidos.