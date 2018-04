Blair pagou telhado com verba pública O ex-premiê britânico Tony Blair teve ontem seu nome ligado ao escândalo que envolve políticos que utilizaram dinheiro público para pagar despesas pessoais. De acordo com a lista dos gastos de parlamentares divulgada esta semana pelo governo, Blair consertou o telhado de sua casa com 8,2 mil do dinheiro do contribuinte apenas dois dias antes de deixar o cargo, em junho de 2007. A publicação das despesas dos políticos pelo Parlamento foi criticada por ter sido censurada, deixando de fora uma série de dados importantes. Embora Blair não tenha violado estritamente a normas da Câmara dos Comuns, o jornal Financial Times questionou se o povo deveria custear a manutenção da casa de um chefe de governo que está a ponto de deixar o poder.EFE