Blair pede criação de conselho Otan-Rússia O governo britânico propôs, neste sábado, a criação de um conselho de cooperação entre a Rússia e os países filiados à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), com o objetivo de melhorar o diálogo entre Moscou e o resto do mundo, informou o gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair. Segundo a proposta, 20 governos do mundo discutiriam, de igual para igual, uma vasta gama de temas, desde a segurança nacional até guerras internacionais, para substitiur o Conselho da Junta Permanente, criado em 1997 na forma de corpo consultivo entre a aliança atlântica e Moscou. A proposta teria o apoio de Blair, que por sua vez deseja uma cooperação ainda maior entre a Rússia e os membros da Otan. Blair espera ver a criação do Conselho Otan-Rússia antes da realização da próxima reunião da aliança em Praga, no ano que vem, onde os países membros deverão decidir as novas regras para países que pretendam fazer parte da instituição.