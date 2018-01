Blair pensou em renunciar no mês passado, diz BBC O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, pensou em renunciar no mês passado e precisou ser persuadido a permanecer no cargo, informou ontem a rede BBC de televisão e rádio. O escritório de Blair não comentou a notícia. Insistiu em que o primeiro-ministro, quando indagado sobre seu futuro político, diz que liderará seu Partido Trabalhista numa terceira eleição geral, no próximo ano, e, segundo predizem analistas, poderá ganhar Blair viu cair sua popularidade nas pesquisas de opinião desde a invasão do Iraque. Ele considerou "seriamente sua posição" após uma série de ataques em que foi questionada sua liderança, disse a BBC, sem precisar suas fontes Três membros do gabinete - o secretário da Saúde, John Reid, a da Cultura, Tessa Jowell, e o da Educação, Chaarles Clarke, reuniram-se com o primeiro-ministro e pediram-lhe que não renunciasse, assegurando-lhe que tinha amplo apoio, segundo a emissora Blair tem estado sob pressão no próprio partido nos últimos meses, com vários membros dizendo que chegou a hora de ele sair. Os críticos também salientam que Blair não é mais a melhor opção para os trabalhistas, em parte por por seu apoio à invasão do Iraque