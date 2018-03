Blair perde a confiança da maioria do público britânico Sessenta e quatro por centro dos britânicos perderam totalmente a confiança em seu primeiro-ministro, Tony Blair, ou no Partido Trabalhista, revelou uma pesquisa publicada pelo jornal The Daily Telegraph. A sondagem, realizada pelo instituto britânico YouGov, contou com 1.500 entrevistas e indicou que a maioria da população do Reino Unido deixou de confiar em Blair ou no Partido Trabalhista, que se encontra em seu nível mais baixo de credibilidade desde 1997. Apenas 31% dos britânicos consultados estão de acordo com a política belicista adotada por Blair e consideram o primeiro-ministro um político "honesto e confiável". "Do total dos consultados, apenas 36% vêem Blair como um bom primeiro-ministro. No passado, essa cifra chegou a exceder 60%", escreveu o jornal inglês. Para 64% dos entrevistados, "o governo decaiu nos últimos dois ou três anos". Outros 52% acreditam que Blair está "equivocado em sua política com relação ao Iraque".