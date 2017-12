Blair perde popularidade entre os britânicos A popularidade do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, caiu a seus níveis mais baixos, segundo uma pesquisa publicada hoje pelo jornal inglês The Times. A última pesquisa de opinião pública, realizada no fim de semana, mostra que, ao lado do crescimento das preocupações dos cidadãos britânicos com temas como a saúde, a educação e os transportes no país, a imagem do premier caiu a seus piores níveis. No entanto, a pesquisa publicada pelo jornal londrino também mostrou que, apesar da desilusão da população com Blair, a maioria ainda prefere um governo trabalhista a um conservador. Dos entrevistados, 51% disseram que, apesar dos problemas do atual governo, ainda preferem uma administração trabalhista, e 28% disseram que é hora de mudar para um governo conservador. Para 72% dos ouvidos, o governo de Blair possui muitas características negativas e não se diferencia muito da administração anterior do conservador John Major. A pesquisa também revelou que o povo britânico está muito pouco satisfeito com o trabalho que Tony Blair está realizando como primeiro-ministro, mas acrescentou que os níveis de contrariedade são os mais baixos desde abril do ano passado. Entre os interrogados, 72% apontaram que a principal prioridade neste momento deve ser a saúde e apenas 21% acreditam que possa haver algum tipo de crescimento econômico no país.