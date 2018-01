Blair recebe Chirac e pede ajuda no Iraque O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, reuniu-se nesta segunda-feira com o presidente da França, Jacques Chirac. Blair quer um envolvimento maior da França na reconstrução do Iraque. O encontro dos dois líderes representa um degelo nas relações entre Reino Unido e França, países que estiveram em campos opostos no debate que antecedeu a invasão do Iraque e que ainda discordam na forma de devolução do poder ao povo iraquiano. Nem Blair e nem Chirac falaram com jornalistas antes do início da reunião.