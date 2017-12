Blair recupera-se após operação bem-sucedida O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, recupera-se após uma operação bem-sucedida para corrigir uma arritmia cardíaca, informa o chefe do Tesouro britânico. "Sei que ele já saiu da operação e que foi um sucesso, e também sei que ele voltará a Downing Street nesta noite", declarou Gordon Brown. Downing Street é o endereço da residência oficial do primeiro-ministro. Especialistas dizem que a operação a que Blair foi submetido, executada sob anestesia local, é um procedimento seguro e de rotina. Assessores dizem que o primeiro-ministro voltará ao trabalho na segunda-feira e que seus planos de visitar a África na terça estão mantidos. A operação, que durou 2 horas e meia, consiste na introdução de um cateter na virilha e até o coração, onde ondas eletromagnéticas são utilizadas para matar as células responsáveis pelos impulsos anômalos.