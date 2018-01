Blair recusa-se a dizer se prefere Bush ou Kerry O primeiro-ministro Tony Blair recusou-se a responder quem ele preferiria que ganhasse as eleições presidenciais americanas, o favorito democrata John Kerry ou o presidente republicano George W. Bush. "O que atende melhor os interesses do Reino Unido? A reeleição do presidente Bush, pró-guerra, ou a eleição do antiguerra senador Kerry?" perguntou o parlamentar David Burnside a Blair na Câmara dos Comuns. Blair, que foi o mais firme aliado de Bush na campanha para derrubar Saddam Hussein, mas cujo Partido Trabalhista é um aliado mais natural dos democratas do que dos conservadores republicanos, negou-se a responder. "Aprendi o suficiente em seis ou sete anos como primeiro-ministro para não interferir nas eleições presidenciais americanas. Essa é uma decisão que é do, e deve ser tomada apenas pelo, povo americano", disse Blair.