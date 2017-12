Blair reitera apoio a Abbas e às eleições palestinas O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, reiterou nesta segunda-feira seu apoio ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, e à convocação de novas eleições palestinas. "Acho que é importante que a comunidade internacional mobilize seus esforços para apoiar seu desempenho como presidente", disse Blair em entrevista coletiva ao lado de Abbas, em Ramala. No último sábado, Abbas convocou novas eleições palestinas com o objetivo de tentar acabar com as disputas entre o partido Fatah e o grupo islâmico Hamas, que controla o parlamento. O Hamas rejeitou a proposta, afirmando que se trata de uma tática de negociação ilegal. Diante dessa situação, Blair afirmou que "ninguém pode vetar" o progresso rumo à paz entre israelenses e palestinos e impedir a população palestina de progredir. Durante a entrevista, Abbas reiterou sua determinação e disse que pretende, de fato, realizar novas eleições. "Nós vamos realizar eleições parlamentares e presidenciais", afirmou. "Não há nada que possa nos impedir. Somos democráticos e, por isso, vamos consultar a população". Abbas disse ainda que a situação no território palestino é "perigosa" após uma semana marcada por conflitos internos e demonstrações de violência entre militantes do Hamas e do Fatah. No domingo, os dois grupos concordaram em cessar-fogo, porém alguns atos isolados de violência já foram registrados em Gaza, nesta segunda-feira. Além de ter convocado o apoio internacional às novas eleições palestinas, Blair também pediu nesta segunda-feira que os países realizem um esforço conjunto para aliviar os problemas causados pelas sanções econômicas impostas à Autoridade Palestina após a vitória eleitoral do Hamas. "As pessoas estão sofrendo", disse o premier britânico. "Nós não queremos nada em troca do apoio aos palestinos". Abbas, que reforçou o pedido de apoio à comunidade internacional, disse que deseja "pôr um fim ao ciclo de violência com Israel" e iniciar "negociações sérias com o primeiro-ministro israelense", Ehud Olmert, com quem disse estar disposto a dialogar a qualquer momento. "Nós temos que nos encontrar", disse o presidente da ANP. "Nós precisamos um do outro e temos que buscar uma solução para nossos problemas". Blair, que deve se encontrar também com Olmert, chegou à região no domingo após uma viagem ao Iraque, onde realizou encontros com líderes políticos e conheceu alguns dos 7 mil soldados britânicos que atuam no país.