Blair reúne-se com líderes do Paquistão e da Índia O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, fará uma rápida viagem à Índia após sua passagem pelo Paquistão, confirmaram autoridades do governo. Segundo a CNN, Blair deve chegar ao Paquistão às 9h30 (de Brasília) e reunir-se com o presidente do país, general Pervez Mussaraf, e outras autoridades. À noite, deve dirigir-se a Nova Délhi. A viagem é parte dos esforços do Ocidente para solidificar o apoio do mundo islâmico a um eventual ataque contra dos terroristas no Afeganistão. O Ministério de Relações Exteriores da Índia disse que Blair poderá se reunir com o primeiro-ministro do país, Atal Bihari Vajpayee.