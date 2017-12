Blair se encontra com presidente paquistanês O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, reúne-se neste domingo em Islamabad com o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, durante uma visita oficial que busca o fortalecimento dos laços bilaterais entre os dois países, além da cooperação na luta contra o terrorismo, informaram fontes oficiais. Blair chegou na noite deste sábado ao aeroporto militar de Chaklala, a poucos quilômetros de Islamabad, para uma visita de dois dias como parte de uma viagem que incluirá também o Afeganistão, segundo o Ministério de Exteriores paquistanês. Está previsto que o chefe do Governo britânico aborde com Musharraf a luta contra o terrorismo, as relações bilaterais, a situação no vizinho Afeganistão e os laços econômicos entre ambos os países, detalhou o Ministério de Exteriores. O premier britânico também deve se encontrar hoje com o primeiro-ministro do Paquistão, Shaukat Aziz. A visita de Blair ao Paquistão acontece dois dias depois de Musharraf concordar em comutar a pena de morte a um cidadão britânico de origem paquistanesa, Mirza Tahir Hussain, condenado pelo assassinato de um taxista em 198. Hussain, que passou 18 anos na prisão, foi libertado na sexta-feira, depois que Blair e o príncipe Charles pediram a Musharraf que impedisse sua execução.