Blair será o primeiro entrevistado da <i>Al-Jazira</i> em inglês A versão em inglês da rede árabe Al-Jazira, cuja transmissão vai começar no dia 15 de novembro, espera ter o chefe de Governo britânico Tony Blair como seu primeiro entrevistado, segundo afirma o jornal The Independent nesta sexta-feira. No próximo dia 17, Blair estará no escritório londrino da rede de televisão árabe para ser entrevistado no programa "Frost Over the World", do jornalista David Frost e que será transmitido pela cadeia catariana, segundo o jornal. O The Independent afirma que a entrevista com Blair pode ser um evento importante para a Al-Jazira, após anos de dificuldades com funcionários do Reino Unido e dos Estados Unidos. Em 2005, a imprensa publicou detalhes de um suposto documento secreto no qual Blair teria convencido o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, a não bombardear a sede da Al-Jazira no Catar. A Al-Jazira Internacional será um canal global, e vai ter seu sinal transmitido de Kuala Lumpur ao Catar, de Londres a Washington. A audiência das transmissões da rede árabe tem audiência de 50 milhões de pessoas, mas o novo canal internacional pode chegar a ter 1 bilhão de telespectadores.