Blair será primeiro líder a ser recebido por Bush O primeiro líder estrangeiro que o presidente George W. Bush irá se encontrar depois de ter sido reeleito será o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, o maior aliado americano na guerra no Iraque, informaram hoje autoridades da Casa Branca. Blair estará em Washington na quinta e sexta-feiras a fim de discutir "formas de se levar à frente várias questões", acrescentaram. Blair, ao apoiar a guerra de Bush no Iraque, angariou forte antipatia tanto dentro da Grã-Bretanha quanto na Europa em geral. Na semana passada, Blair declarou que o conflito israelense-palestino é o mais importante desafio político do mundo hoje, uma avaliação não totalmente compartilhada por Bush. "Concordo com ele que a paz no Oriente Médio é uma parte muito importante de um mundo pacífico", disse Bush numa entrevista coletiva na quinta-feira.