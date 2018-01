Blair supervalorizou acusações ao Iraque, dizem ex-funcionários O primeiro-ministro Tony Blair supervalorizou o que a Grã-Bretanha sabia sobre as armas iraquianas ao dizer antes da guerra que Saddam Hussein constituía uma séria ameaça, disseram dois ex-funcionários dos serviços de inteligência britânico em uma entrevista que será divulgada neste domingo. A rede BBC também disse que a agência de espionagem M16 havia retirado a acusação que sustentava a afirmação britânica anterior à guerra de que o Iraque continuava produzindo armas químicas e biológicas. Numa transcrição de seu programa "Panorama", que irá ao ar esta noite, a BBC disse que uma "fonte confiável" havia feito tal afirmação, mas não deu mais detalhes. De acordo com a transcrição, Brian Jones, que até o ano passado era alto funcionário do setor de inteligência do Departamento de Defesa britânico, disse à emissora que as equipes de inteligência não sabiam se Saddam havia produzido algum armamento químico ou biológico depois do final da primeira Guerra do Golfo, em 1991. O ex-funcionário disse ter ficado surpreso quando Blair afirmou antes da invasão do Iraque que Saddam possuía efetivamente estoques dessas armas.