Blair tentará convencer Chirac a ir à guerra O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, tentará amanhã convencer o presidente francês, Jacques Chirac, da necessidade do uso da força para derrubar o regime do líder iraquiano, Saddam Hussein. Ele se reúne com Chirac em Le Toquet, no norte da França, para tratar de problemas bilaterais numa tradicional cúpula anual - que deveria ter sido realizada em dezembro, mas acabou adiada por sérios desentendimentos sobre a política agrícola da União Européia. A crítica de Londres ao congelamento de subsídios agrícolas adotado, de comum acordo, por França e Alemanha aumentaram a irritação de Chirac em relação a Blair - apontado como principal aliado do presidente americano, George W. Bush, que exige uma dura ação contra Saddam. Chirac acha que uma decisão de ir à guerra deve ser adotada no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. E, nesse sentido, conta com o apoio de seu colega alemão, Gerhard Schroeder. Sob pressão da opinião pública britânica (majoritariamente contrária ao envolvimento do país numa operação militar de envergadura), Blair esteve em Washington na semana passada e aconselhou Bush a adiar seus planos e concentrar seus esforços na obtenção de um consenso na ONU. Antes de se dirigir à Casa Branca, Blair manteve demorada conversa por telefone com Chirac. A nova estratégia do primeiro-ministro britânico (que contrariou visivelmente Bush) teria agradado Chirac. Em resposta, Chirac, no encontro de amanhã, estaria inclinado a reduzir sua posição intransigente e, até mesmo, segundo fontes diplomáticas, a dar uma espécie de ultimato a Saddam - desde que convencido por Blair de que o líder iraquiano realmente esconde armas de destruição em massa.