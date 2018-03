Blair vê dificuldades em obter apoio para a guerra O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, reconheceu nesta quinta-feira que poderia enfrentar dificuldades para convencer os britânicos a apoiarem uma guerra sem o aval da Organização das Nações Unidas (ONU). Porém, Blair insistiu que as armas de destruição em massa de Saddam Hussein representam uma ameaça para todo o Oriente Médio e que a Grã-Bretanha não ficará inerte se o líder iraquiano decidir usá-las. "Eu nunca disse que o Iraque está prestes a lançar um ataque contra a Grã-Bretanha", garantiu Blair em entrevista à rede de tevê BBC. "Mas se analisarmos o histórico de Saddam Hussein, não há nenhuma dúvida de que ele representa uma ameaça à sua região. Se ele utilizar armas químicas, biológicas ou nucleares contra o resto de sua região, não há como a Grã-Bretanha se esquivar de sua responsabilidade", disse. As pesquisas mostram que a maioria dos britânicos é contrária à possibilidade de os Estados Unidos iniciarem um novo conflito armado com o Iraque, a não ser que o Conselho de Segurança (CS) da ONU aprove tal ação. "Penso que, se houver uma segunda resolução da ONU, o povo me apoiará. Se não houver, será preciso muito trabalho para persuadi-lo", admitiu o primeiro-ministro em entrevista concedida durante o programa "Newsnight", da BBC.