Blair visita o México e tira férias O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, viaja noite desta quarta-feira para o México, onde encerra sua visita à América Latina. Blair tem encontros com o presidente Vicente Fox durante toda quinta-feira e encerra a visita oficial na sexta-feira. Segundo assessores, Blair passará uma semana de férias no México após a visita oficial, em companhia da esposa, Cherrie. No México, Blair vai discutir, basicamente, questões do comércio bilateral e buscar apoio para uma nova rodada de negociações da Organização Mundial do Comércio.