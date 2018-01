Blecaute afetou 50 milhões de pessoas nos EUA e Canadá O presidente do North American Reliability Council (NARC), grupo formado pelas empresas de energia para garantir a confiabilidade do sistema, disse que mais de 100 usinas geradoras - incluindo 22 reatores nucleares - foram desligadas. Segundo Michael Gent, 50 milhões de pessoas foram afetadas, numa área total de 23.800 km2. Gent disse que uma análise preliminar da causa da queda de força em cascata, que se espalhou pelo sistema em menos de 10 segundos, só deverá estar disponível na próxima semana, e uma investigação detalhada talvez leve meses. Ele recuou de sua alegação inicial, de que a falha teria sido detonada em Ohio, mas disse que os sinais apontam para o circuito da Volta do Lago Erie, que vai de Nova York a Detroit e entra no Canadá, contorna as Cataratas do Niágra e volta para Nova York. ?Hesito em dizer que foi a causa, mas foi o foco?, disse. Na tarde de quinta-feira, a energia partiu para leste pela linha e, nove segundos depois, refluiu, explicou Gent. Em Nova York, a energia já estava parcialmente restaurada nesta manhã, mas Não há previsão para uma reativação total. O metrô não voltará a operar a tempo para a hora do ?rush? desta tarde, dizem autoridades.