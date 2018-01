Blecaute atinge 4 milhões de pessoas na Escandinávia Cerca de quatro milhões de pessoas no leste da Dinamarca e sul da Suécia ficaram sem eletricidade por mais de três horas nesta terça-feira, depois de um apagão que afetou parte da Escandinávia. Segundo técnicos, o blecaute foi causado por falha em uma linha de transmissão que separa os dois países. O problema estava sendo solucionado e a energia deveria ser totalmente restabelecida antes do cair da noite. A polícia não suspeita de sabotagem ou terrorismo. Às 15 horas, a energia começou a retornar gradualmente ao centro de Copenhague e outras cidades na região metropolitana da capital. "A energia esta chegando esporadicamente", disse Kaare Strandholt, porta-voz da Elkraft System, provedora de energia da cidade, que tem 1,8 milhão de habitantes. O blecaute afetou a ilha de Zealand, onde fica Copenhague; as ilhas dinamarquesas entre Zealand e Alemanha; e o sul da Suécia. O corpo de bombeiros da cidade resgatou cerca de 40 pessoas presas em elevadores. O aeroporto da capital foi fechado por duas horas e a maioria dos vôos desviada para a Noruega e Suécia. Mais de 24 vôos para Copenhague foram cancelados.