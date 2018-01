Blecaute atinge o Paquistão Uma grande falha de energia atingiu o Paquistão neste domingo, por conta de um defeito no sistema de transmissão nacional de potência, disse um representante da estatal Autoridade de Água e Energia, Shafqat Jalil. "Não há eletricidade no Paquistão", afirmou. "Trata-se e um blecaute nacional". De acordo com Jalil, o fornecimento de eletricidade parou por volta das 13h30 (hora local) por conta de uma falha técnica, ainda não explicada. às 17h30, a energia ainda não havia retornado em todo o país, mas alguns setores da capital, Islamabad, já tinham potência de volta. Milhões de lares e locais de trabalho ficaram sem força, mas como muitos imóveis possuem geradores de emergência, não houve grandes inconvenientes, disse Jalil.