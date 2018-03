Blecaute atinge oito Estados venezuelanos Um blecaute atingiu ontem de manhã boa parte do território venezuelano em razão de uma falha numa subestação do sul do país. A energia foi interrompida em oito Estados e causou a paralisação temporária do metrô de Caracas. O presidente da Companhia Nacional Elétrica, Hipólito Izquierdo, disse que as causas da falha estavam sendo investigadas e não descartou a hipótese de "sabotagem". O presidente Hugo Chávez elogiou a atuação dos técnicos "que recuperaram o sistema em 15 minutos".