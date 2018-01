Blecaute atinge parte de Londres e sudeste da Inglaterra A energia elétrica caiu em partes da capital britânica e no sudeste da Inglaterra, causando problemas graves no metrô londrino e em algumas linhas de trem. Não está claro o tamanho exato do blecaute. A empresa London Electricity informa que estão sem energia o sul da cidade e Kent, um condado a sudeste. Um porta-voz do metrô diz que 60% do sistema parou, incluindo o centro de Londres. Funcionários trabalham para esvaziar os trens e estações. O blecaute ocorre no pico da hora do ?rush? vespertino. O metrô diz que a falha tem origem na rede de energia nacional. A EDF Energy, que distribui eletricidade para partes do sul da cidade, diz ter perdido força em grandes áreas do sul da metrópole. ?É difícil prever quanto tempo isso vai durar?, disse um funcionário que pediu para não ser identificado. ?A rede nacional tem que reativar o circuito?.