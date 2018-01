Blecaute atinge partes da Jordânia A falta de energia elétrica deixou no escuro grande parte da Jordânia na tarde de hoje, causando congestionamentos e o fechamento temporário de cinemas e lojas na capital. A televisão estatal afirmou que a queda de energia foi causada por um problema no suprimento de gás natural proveniente do Egito, que é utilizado por uma grande estação de energia na cidade de Aqaba. A emissora não forneceu maiores detalhes. Um porta-voz da Companhia Nacional de Eletricidade, que falou na condição de anonimato, disse apenas que a interrupção no transporte de gás foi causada por "um problema técnico". Em Amã, a falta de energia levou o caos ao trânsito, principalmente devido à interrupção do funcionamento dos semáforos. No entanto, segundo o Departamento de defesa Civil, nenhum acidente foi registrado. Hospitais, bancos e hotéis funcionários normalmente, graças a geradores de energia próprios.