Blecaute provocou pequenos saques e delitos no Canadá A polícia de Ottawa, a capital canadense, e a de Toronto informaram a ocorrência de saques e outros delitos na madrugada de quinta para sexta-feira, durante o blecaute que se estendeu por vastas regiões do Canadá e EUA, mas as autoridades ressaltaram que a situação de segurança no sudeste do Canadá já estava sob relativo controle. Segundo os policiais, 38 pessoas foram detidas. Ao mesmo tempo, o governo canadense esforçava-se para restabelecer a energia em todas as cidades do país. A Ontario Power Generation (OPG), empresa pública encarregada da operação das centrais elétricas que abastecem os grandes centros urbanos do sudeste, anunciou que 80% de suas centrais ainda estavam à espera de instruções para retomar a geração de eletricidade. Em Toronto, cidade de 4 milhões de habitantes, as autoridades municipais advertiram que partes da cidade poderão ficar sem energia até segunda-feira. O alto consumo de água em Toronto - que registra nos últimos dias temperaturas muito superiores a 30 graus centígrados - também preocupa. As estações de bombeamento estão paradas por causa da falta de energia e, nesta sexta-feira, a cidade tinha reserva de água para apenas 24 horas. Os incêndios são a segunda preocupação para a cidade, especialmente por causa do aumento do uso de velas. "Por favor, não utilizem velas. A preferência deve ser pelo uso de lanternas e baterias", recomendou o prefeito Mel Lastman. O prefeito disse também que o blecaute deve causar o aumento no número de nascimentos nos próximos meses. "Creio que em nove meses, teremos o maior ?baby boom? que essa cidade já viu", afirmou.