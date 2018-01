Blindado americano é atacado; dois iraquianos mortos Um veículo blindado do Exército dos Estados Unidos foi alvo de uma emboscada durante uma incursão noturna contra Falujah, uma conturbada cidade do centro do Iraque, informou nesta quinta-feira um militar americano. De acordo com moradores da área, dois civis iraquianos morreram no tiroteio que se seguiu. Dois veículos blindados Bradley do Exército dos EUA patrulhavam ontem à noite o distrito industrial de Falujah quando um deles foi atingido por uma granada lançada por um foguete, disse o capitão do Exército americano Allen Vaught. "O veículo foi atingido" por uma granada, "mas não se incendiou", prosseguiu Vaught. "Granadas lançadas por foguetes não causam muitos danos a um Bradley", comentou. Moradores relataram que explosões foram escutadas na noite anterior. A cidade, onde já houve diversos confrontos entre tropas americanas e rebeldes iraquianos, situa-se cerca de 50 quilômetros a oeste de Bagdá. Sami Kador al-Kubeisi, que mora perto do local da emboscada, disse que dois civis iraquianos morreram quando as tropas americanas abriram fogo, depois da emboscada. Outros moradores forneceram relatos semelhantes. Vaught, no entanto, garante que os soldados americanos não possuem informações sobre vítimas civis. Protestos contra a presença dos soldados americanos em Falujah resultaram em violentos confrontos nos dias 28 e 30 de abril, deixando um saldo de pelo menos 18 iraquianos mortos e 78 feridos.