Blindado sofre ataque durante visita de Wolfowitz ao Iraque Atacantes lançaram uma granada propelida por foguete contra um veículo blindado do exército americano em Mossul no momento em que o vice-secretário de Defesa, Paul Wolfowitz, visitava a cidade. Segundo o general de brigada Carter Ham, ninguém ficou ferido no ataque e o veículo foi levemente danificado. Um helicóptero Kiowa tentou localizar os atacantes, mas falhou em sua busca. No momento do ataque, Wolfowitz estava no outro lado da cidade em uma reunião com oficiais na prefeitura local. O vice-secretário também visitou uma delegacia de polícia e um tribunal. Segundo Ham, o veículo atingido não tinha conexão com o comboio que escoltou Wolfowitz por Mossul. Três meses atrás, em outra visita de Wolfowitz a Bagdá, o hotel onde o vice-secretário estava hospedado foi atacado, mas ele saiu ileso.