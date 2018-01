Blindados israelenses entram em Gaza Veículos blindados israelenses e escavadeiras entraram num campo de refugiados palestinos no sul da Faixa de Gaza, protegidos por rajadas de metralhadora que feriram pelo menos dois palestinos, segundo testemunhas. De acordo com moradores, sete tanques e três escavadeiras entraram no campo de refugiados de Khan Yunis pouco depois da meia-noite, hora local. Um helicóptero Apache voava sobre o comboio. Um porta-voz dos militares israelenses declarou que a operação tem por objetivo destruir prédios abandonados usados por radicais palestinos para disparar morteiros contra tropas israelenses.