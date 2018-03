Blix e Baradei chegam a Bagdá O chefe dos inspetores de armas das Nações Unidas, Hans Blix, desembarcou hoje na capital iraquiana para uma crucial rodada de negociações com as autoridades militares daquele país durante a qual exigirá mais cooperação e evidências de que o Iraque realmente neutralizou seu arsenal de armas de destruição em masssa. "Nossa missão é a alternativa à guerra e nosso tempo é exíguo está se encerrando rapidamente", advertiu Blix de uma base da ONU em Chipre de onde embarcou para Bagdá, recordando também que seu tempo é exíguo, está se encerrando rapidamente. Ele tem de entregar um relatório oficial ao Conselho de Segurança da ONU no dia 14, que determinará a sorte do Iraque - paz ou guerra. Outro grande esforço para evitar um conflito ocorre na França e na Alemanha. Os dois países, segundo a revista alemã Der Spiegel, trabalham num plano para neutralizar de forma pacífica o arsenal químico e biológico do Iraque. "A idéia básica é que tropas internacionais de paz da ONU assumam o controle do território iraquiano durante vários anos", acrescenta a revista alemã destacando o caráter ultraconfidencial do plano. Um porta-voz do chanceler Gerhard Schroeder confirmou a existência da iniciativa, mas se recusou a acrescentar detalhes. França e Alemanha se opõem categoricamente ao projeto do presidente americano, George W. Bush, que pretende derrubar pelas armas o regime do líder iraquiano Saddam Hussein. Blix chegou a Bagdá em companhia do egípcio Mohamed El Baradei presidente da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Eles embarcaram em uma base da ONU na cidade de Lamarca, em Chipre. "Nós precisamos fazer progressos rapidamente, porque as inspeções são a alternativa à guerra e não seu prelúdio", insistiu El Baradei antes de embarcar para Bagdá. Blix e El Baradei citaram três questões para as quais esperam progressos na semana que se inicia. - O Iraque hesita em permitir vôos de reconhecimento de aviões U-2 americanos sobre seu território. Esses vôos são considerados fundamentais nas investigações dos inspetores. - Os inspetores querem entrevistar os 20 cientistas iraquianos envolvidos no desenvolvimento de armas, sem a presença de monitores do governo iraquiano. - A ONU exige que o Iraque aprove uma legislação específica de proibição total da produção de armas químicas e biológicas em seu território. A pressão anglo-americana sobre o Iraque e a ONU aumentaram durante a semana, com a exposição do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, no Conselho de Segurança, e o pronunciamento subseqüente de Bush dando o "jogo" por encerrado. Londres está redigindo uma segunda resolução que embute uma autorização para o ataque na falta de cooperação do Iraque. No âmbito militar, os EUA já estacionaram pelo menos 100 mil homens na região do Golfo Pérsico - um número que está crescendo com a incorporação de mais reservistas.