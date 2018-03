Blix e El Baradei recebem novos documentos de iraquianos Os chefes de inspetores da ONU retomaram neste domingo as conversações com funcionários iraquianos, um dia depois de Bagdá entregar documentos que respondem algumas dúvidas sobre o programa de armas químicas e biológicas. Um porta-voz da Agência de Energia Atômica disse que funcionários iraquianos entregaram a Hans Blix e Mohamed el Baradei mais uma série de documentos sobre a produção de armamento, mas não estava claro ainda se as informações contida nos papéis eram relevantes. Blix e El Baradei devem se reunir ainda nesta tarde com a chancelaria iraquiana. O resultado das conversações entre os inspetores e o governo iraquiano ajudará o Conselho de Segurança da ONU a decidir os próximos passos na crise iraquiana.