Blix ordena formalmente destruição de mísseis do Iraque O chefe dos inspetores de armas das Nações Unidas, Hans Blix, enviou uma carta ao Iraque, hoje, ordenando a destruição de dúzias de mísseis com alcance que viola os limites impostos pela ONU ao arsenal iraquiano, informam autoridades nas Nações Unidas. Blix entregou a carta ao embaixador do Iraque perante a ONU, Mohammed Al-Douri, na sede da Organização. Ambos tiveram uma longa conversa no escritório de Blix. Blix também está preparando uma lista de mais de 35 pontos relevantes a respeito do desarmamento do Iraque, e que será apresentada a seu comitê consultivo durante reunião na próxima segunda-feira, na sede da ONU. O aumento da pressão sobre Saddam Hussein vem no momento em que os EUA tentam focalizar as atenções do Conselho de Segurança da ONU nas atividades do Iraque envolvendo armas ilegais. A resposta do Iraque à ordem de destruir os mísseis testará o nível de cooperação do regime de Saddam, em meio às negociações para uma possível guerra, com Washington e Londres preparando uma resolução que poderá abrir caminho para o uso da força.