Bloco de Yulia promete levar eleição ucraniana à Justiça Aliados da primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Tymoshenko, disseram hoje que entrarão na Justiça para contestar o resultado da eleição presidencial, que no domingo elegeu Viktor Yanukovich. "Nós reconheceremos a derrota somente depois de uma decisão da Justiça", disse Andriy Shkil, um destacado integrante do bloco da primeira-ministra no Parlamento ucraniano. "Nós contestaremos tanto os preparativos quanto a condução da eleição", afirmou.